01:00:12

El pasado 9 de agosto falleció el gran Robbie Robertson, guitarrista, compositor y líder de The Band, compinche durante años de Martin Scorsese, un músico canadiense de sangre mohicana que escribió algunas de las páginas más deslumbrantes del imaginario del rock norteamericano de las cinco últimas décadas. Celebramos su legado y aprovechamos para recordar también a otros tres músicos favoritos desaparecidos el pasado mes de agosto (John Gosling, Toussaint McCall y David LaFlamme, líder de los californianos It’s A Beautiful Day).

01. Ernie Fields Orchestra – In The Mood

02. The Kinks – Oklahoma USA

03. Toussaint McCall – Nothing Take The Place Of You

04. It’s A Beautiful Day – White Bird

05. The Band – Up On Cripple Creek

06. The Band – The Shape Im In

07. The Band – Ophelia

08. Robbie Robertson – Fallen Angel

09. The Band – The Night They Drove All Dixie Down

10. Robbie Robertson – Ghost Dance

11. Robbie Robertson – Breaking The Rules

12. The Band & The Staples – The Weight