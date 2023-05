01:00:13

Buenas tardes, buena gente,

Les damos la bienvenida

A nuestra Nave Nodriza.

Les saluda Luis Lapuente.

Encantado de la vida,

Doctor Soul les sintoniza.

La segunda dimensión

La contaremos en verso,

Disculpen la imperfección

De este rimador disperso.

En lugar de rapear,

Con buen humor y con ripio

Les quiero participar

Del placer que participio

01. Jacques Dutronc – L’opportuniste

02. Lou Reed - Satellite of Love

03. The Kinks – Yes Sir, No Sir

04. David Bowie– Volare

05. Duke Ellington & John Coltrane – In A Sentimental Mood

06. Cecilia – Doña Estefaldina

07. Sisa – Barcelona amante del mar (swing italiano)

08. Adriano Celentano – Un albero di trenta piani

09. Southside Johnny - Down, Down, Down

10. Weather Report – Teen Town

11. Kevin Ayers – Stranger in Blue Suede Shoes

12. King Crimson - Formentera Lady