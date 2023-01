59:52

En los últimos días han muerto Jeff Beck y David Crosby, que siempre consideró a Beck su guitarrista favorito. Sin ninguna duda, Jeff Beck (1944-2023) fue uno de los guitarristas más importantes de la historia del rock, un clásico absoluto, por más que su legado hoy siga siendo minusvalorado en muchos cenáculos (igual que el de gigantes como Peter Green, Richard Thompson o Shuggie Otis), apenas reconocido por quienes le han seguido desde los lejanos tiempos de The Yardbirds, donde llenó el vacío dejado por la marcha de Eric Clapton. El Doctor Soul recuerda hoy especialmente a Jeff Beck, un guitarrista poliédrico, políglota musical, que tocó todos los palos de la música de su tiempo y siempre con absoluta maestría.

01. Jeff Beck - Beck’s Bolero

02. The Yardbirds – Train Kept A Rollin’

03. The Yardbirds – Heart Full Of Soul

04. The Jeff Beck Group – You Shook Me

05. Donovan – Barabajagal

06. Stevie Wonder – Lookin’ For Another Pure Love

07. Beck, Bogert & Appice – Superstition

08. Jeff Beck – Thelonius

09. Jeff Beck – Led Boots

10. Jeff Beck – Crazy Legs

11. Jeff Beck – A Day In The Life

12. Jeff Beck – How High The Moon

13. Jeff Beck – Nadia

14. Jeff Beck – Rockin’ Is Our Business

15. The Jeff Beck Group – I Ain’t Superstitious