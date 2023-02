Los Ultrasónicos

01:00:02

En 1959, una canción de estribillo instantáneo cambió la suerte del sello Motown, entonces Tamla Records, recién fundado por Berry Gordy Jr.; una canción cuya letra revelaba las intenciones del dueño de la discográfica, lo que esperaba de su dedicación al negocio de la música popular: «Las mejores cosas de la vida son gratis, pero puedes dárselas a los pájaros y las abejas: yo necesito dinero». Su título era directo como un puñetazo en el estómago, “Money (that’s what I want)”, y la interpretaba un joven de 19 años, emigrado de Misisipi a Detroit siendo niño, llamado Barrett Strong. Strong formó un equipo imbatible con el productor Norman Whitfield, con quien encadenó una tanda irresistible de éxitos para distintos artistas de Motown Records. El primero fue “I heard it through the grapevine”, que grabaron Gladys Knight & The Pips y Marvin Gaye, y los siguientes deslumbraron en las voces de Edwin Starr (“War”) y The Temptations: “I wish it would rain”, “Just my imagination (running away with me), “Cloud nine”, “I can’t get next to you”, “Psychedelic shack”, “Ball of confusion”, “Smiling faces sometimes” (que también interpretaron The Unidsputed Truth) y la genial “Papa was a rollin’ stone”, entre otros, genuinos estandartes del soul psicodélico.Barrett Strong murió el 28 de enero de 2023 en su domicilio de Detroit, casi tres lustros después que su viejo compinche Norman Whitfield.

01. SINTONÍA Money (That’s What I Want)

02. Marvin Gaye - Wherever I Lay My Hat (Thats My Home)

03. The Dells – Stay In My Corner

04. The Isley Brothers – That’s The Way Love Is

05. Marvin Gaye – I Heard It Through The Grapevine

06. The Temptations – I Wish It Would Rain

07. Gladys Knight & The Pips – Friendship Train

08. The Temptations – Cloud Nine

09. Edwin Starr - War

10. The Undisputed Truth – Papa Was A Rollin’ Stone

11. The Temptations – Just My Imagination (Runnin’ Away From Me)

12. The Temptations – Smilin’ Faces Sometimes