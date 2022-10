01:00:23

El Doctor Soul empieza hoy con Frank Zappa y su portentoso “Peaches en Regalia” para recordar a Ángel Casas, uno de los nuestros, que acaba de morir en Barcelona a los 76 años a causa de una rara, grave y penosa enfermedad que sufría desde hace años. Más conocido por sus programas de televisión, el “Ángel Casas Show” en TV3 y el “Un día es un día” en TVE, fue lo que llamamos un periodista cultural de raza, que dio lo mejor de sí en programas musicales de televisión, como “Musical Express” o “Popgrama”, y en revistas de cine como “Fotogramas” y de música, como la legendaria “Vibraciones”, que él fundó y dirigió en su primera etapa, donde también estaba el llorado Constantino Romero. Hace unos meses, Miguel Martínez le entrevistó para la revista “Rockdelux” y Casas dijo a propósito de “Vibraciones” y Frank Zappa: “Cuando hicimos la primera portada de ‘Vibraciones’, se la dedicamos a Frank Zappa, que venía a actuar aquí. Y me fui con Gay Mercader a verlo a Roma, porque tocaba allí primero, antes de Barcelona. Lo entrevisté en una plaza, estábamos en un bar. E hice esa cosa tan tonta, que ahora está claro que no haría, como pedirle que nos dedicase una fotografía. Y cogió una postal del papa Pablo VI que había por allí, y que era clavado a él pero sin perilla, así que le dibujó una perilla y firmó ‘Frank Zappa’”.

01. Frank Zappa – Peaches en Regalia

02. Fernando Rubio – Same Race

03. Rory Gallagher – Don’t Know Where I’m Going

04. Brian Eno – We Let It In

05. Brian Eno – There Were Bells

06. Brook Benton – Oh Lord, Why Lord.

07. Sandy Denny – Listen Listen

08. Weather Report – Milky Way

09. Juanito Valderrama - Ramito de mejorana

10. Lambchop – Whatever Mortal

11. Os Mutantes – Panis et Circenses

12. Ángel Casas presenta

13. Johnny Winter – Highway 61 Revisited