59:51

Aprovechando que Xavier Valiño pasa unos días en Madrid presentando en la Feria del Libro su reciente volumen sobre los 100 mejores documentales del rock, el Doctor Soul se cita en un toma y daca con el autor para rescatar algunas gemas de los documentales seleccionados por él y comentar jugosas anécdotas sobre su génesis y su rodaje.

01. Link Wray – Rumble

02. Charles Bradley –Heart Of Gold

03. Arthur Alexander – You Better Move On/Anna

04. Elvis Presley – If I Can Dream

05. Garland Jeffreys – Wild In The Streets

06. Talking Heads – Burning Down The House

07. Sparks - This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us

08. Portishead – Roads

09. Ronnie Hawkins & The Band – Who Do You Love

10. Glen Campbell – Galveston

11. The Rance Allen Group – Lying On The Truth

12. The Band & Van Morrison – Caravan