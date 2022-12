01:00:03

Pocos instrumentos tienen un sonido tan característico como el Hammond, de una calidez y una versatilidad tales que lo convierten en ideal para el jazz, el soul y las músicas de alma negra. El domingo, el Doctor Soul se deja atrapar poer la magia del Hammond B3 escuchando una una apretada selección de canciones legendarias donde el órgano es protagonista. Alan Price en The Animals o Ray Manzarek en The Doors no tocaron casi nunca un Hammond sino un Vox Continental, la alternativa al Hammond para los grupos que quisieran recrear en directo ese sonido con un instrumento más liviano y fácil de transportar, un modelo que también tiene esas drawbars (barras de tracción) que permiten al músico mezclar los armónicos como en los viejos órganos de tubos, capaces de modular el flujo de aire que entraba por ellos.

01. Booker T & The MGs - Hip Hug-Her

02. Jimmy Smith – The Cat

03. Brian Auger & The Trinity – Black Cat

04. Earl Van Dyke & The Soul Brothers – All For Y0u

05. The Meters – Here Comes The Meter Man

06. Manolo Gas – I’m A Man

07. Sam Cooke – Little Red Rooster

08. Billy Preston – That’s The Way God Planned It

09. Canarios – Magna

10. Santana – Jingo

11. The Band – Chest Fever

12. Shirley Scott – Takin’ Care Of Business

13. The Beatles – It’s All Too Much