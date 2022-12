01:00:04

El viaje en el tiempo emprendido por el Doctor Soul hast 1910 para entrevistar en Nueva Orleans al cornetista Buddy Bolden, considerado por los especialistas como el primer músico de jazz de la historia, hace que sea Kiko Helguera el que tome los mandos de la nave espacial y, mientras aguardamos ansiosos su retorno, dediquemos el espacio de esta noche a la otra gran ciudad americana que rivaliza por el trono de la música, Nueva York, señalando algunas de las infinitas novedades de ese crisol multifrecuencias de culturas y sonidos. Comenzamos con “Empire Central” el nuevo álbum grabado en directo del colectivo de energía nuclear, jazz, funk, rock y sonidos de raíz Snarky Puppy o el Perrito Cascarrabias en la jerga latina. Seguimos con la deslumbrante voz de la cantante mexicana originaria de Veracruz, Luciana Gutiérrez Rebolloso, de apenas 20 años, que acaba de ganar el Premio Internacional de Jazz Sarah Vaughan. Se estrenó en octubre "Finding the right notes", un documental imprescindible acompañado de una abrumadora banda sonora sobre la vida y obra del contrabajista sideral Ron Carter. Ondara, el cantautor keniata de voz única y redonda, que emigró a EEU, fascinado por Bob Dylan y el Greenwich Village, nos cuenta en "Tales of America", las leyendas que esbozan el sueño americano. El joven e inagotable pianista de jazz Emmet Cohen aborda todos las formas de interpretar el instrumento con su frondosa musicalidad natural y virtuosismo técnico en su reciente producción "Future stride". Originario de Brooklyn, Brian Jackson, compañero musical de Gill Sott Heron en los años 70, edita "This is Brian Jackson", su primer disco solista en 20 años que irradia un magnetismo irresistible. El vanguardista y poliédrico cantante Jose James insinúa con un primer sencillo lo que puede ser "On & On", su próximo y esperado trabajo dedicado a Erykah Badu. Desde el corazón de la Gran Manzana, se escucha sinuosa la remota música del Punjab, entre la India y Pakistán, a través de Sonny Singh y su nuevo álbum "Chardi Kala" que fusiona el kirtan sij y el qawwali sufí con géneros contemporáneos tan dispares como el bolero, el reggae o los ritmos balcánicos. Y cerramos nuestra incursión a través de la ciudad que nunca duerme visitando la vibrante atmósfera de los clubs nocturnos y las pistas de baile con la presencia de Djs y productores de primerísimo nivel como Bosq, que lleva tiempo afincado en la costa atlántica de Colombia para captar mejor el pulso tropical de los poderosos ritmos afrolatinos que mezcla con electrónica, como demuestra su último sencillo con la cálida y vibrante voz caribeña de Dorkas.



LISTA DE CANCIONES

1-Snarky Puppy – “Take it” (6’41”)

2-Luciana Gutiérrez Rebolloso – “East of the sun” (5’41”)

3-Ron Carter & Jon Baptiste – “Sweet Lorraine” (6’04”)

4-Ondara – “American dream” (4’00”)

5-Emmet Cohen- “Dardanella” (5’25”)

6-Brian Jackson – “Nomad” (5’16”)

7-José James c/Diana Dzhabbar – “Bag Lady” (4’48”)

8-Sonny Singh - “Rebel” (2’46”)

9–Bosq & Dorkas – “No va más” (3’52”)