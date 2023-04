59:49

Empezamos esta última hora del programa escuchando a John Coltrane y su "Dear Lord", paradigma del jazz espiritual contemporáneo, un género que embellecieron luego saxofonistas de la talla de Pharoah Sanders o Kamasi Washington.

01. John Coltrane – Dear Lord

02. Billy Valentine & The Universal Truth - Wade In The Water

03. Floating Points & Pharoah Sanders – Movement 4

04. Kamasi Washington – Testify

05. Alice Coltrane – Stopover Bombay

06. Pharoah Sanders – The Creator Has A Master Plan