59:58

Atravesamos la segunda dimensión con la sorpresa anunciada de que el Doctor Soul se halla en misión espacial en las proximidades de la galaxia Andrómeda para investigar la realidad de la dylanianas olas planetarias o “Planet Waves” (como rezaba el título de su disco de 1974) y por tanto el Comandante Helguera asume transitoriamente la dirección del programa que hemos titulado “Bob Dylan: la filosofía de la canción moderna”, apropiándonos del nombre del libro que el bardo del siglo XX va a publicar el 1 de noviembre con más de 60 ensayos sobre artistas tan variados como Stephen Foster, Nina Simone, Hank Williams y Elvis Costello además de desvelarnos las relaciones entre el blue grass y el “heavy metal” según nos cuentan los editores. Entretanto nosotros haremos nuestra propia contribución científica a este tratado analizando a través de una ínfima selección de versiones como su propio cancionero expresa precisamente la filosofía de la canción moderna y se ha hecho universal en las interpretaciones mutantes y poliédricas de músicos de los más variados orígenes, generaciones, estilos y procedencias planetarias.



LISTA DE CANCIONES



1-Chris Tile & Brad Mehldau – ”Don’t think twice it’s all right” (6’01”)

2-R.L. Burnside – “Everything is broken” (4’53”)

3-Bob Dylan- “Dixie (live)” (2’08”)

4-Elvis Presley – “Tomorrow is a long time” (5’22”)

5-Caetano Veloso – “It’s allright, ma (I’m only bleeding)” (6’08”)

6-Carolina Chocolate Drops – “Political world” (2’51”)

7-Janet Planet – “Leopard-skin pills box hart” (3’01”)

8-Sam Cooke – “Blowing in the wind” (3’02”)

9-Youssou N’dour- “Chimes of freedom” (4’50”)

10-Dejohnette, Grenadier, Medeski & Scofield – “Lay lady lay” (8’17”)