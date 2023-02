59:42

Conviene acercarse a la historia de la música popular desde diferentes ángulos, no solo desde el del compositor que firma las canciones o el artista que firma los discos. Hay muchos personajes fundamentales que han dejado su impronta en decenas de grabaciones esenciales para el desarrollo del rock, el soul, el jazz, el pop, ingenieros de sonido, empresarios, arreglistas, productores, gente como John Simon, agazapados en la letra pequeña de las enciclopedias, cuyo formidable legado solo puede entenderse con una mirada panorámica sobre las últimas tres décadas del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Aprovechando que John Simon se acaba de colar de tapadillo en el pop español, gracias al último trabajo del gran Pablo Solo (“Solo Sings Simon”), repasamos hoy la figura y la trayectoria de este productor estadounidense, amigo de Paul Simon, Al Kooper y Robbie Robertson.

01. The Band – Theme From The Last Waltz

02. Leonard Cohen – That’s No Way To Say Goodbye

02. The Cyrkle – Red Rubber Ball

04. Manfred Mann – My Name Is Jack

05. The Band – I Shall Be Released

06. Simon & Garfunkel – Fakin’ It

07. Gordon Lightfoot – Did She Mention My Name

08. Bib Brother and The Holding Company – Piece Of My Heart

09. Bobby Charles – Small Town Talk

10. John Simon – The Elves’ Song

11. Pablo Solo - Tannembaum

12. Woodstock Vets - Choochoo-san

13. Mama Cash – Blues for Breakfast

14. Blood, Sweat & Tears – I Love You More Than You’ll Ever Know

FONDOS:

15. Blood, Sweat & Tears - Overture

16. The Baroque Inevitable – Eleanor Rigby

17. John Simon – The Real Woodstock Rag

18. Peter Yarrow & John Simon – The Wabe

19. John Simon – Painting For Freakout

(los ultrasónicos – doctor soul)