58:41

Este domingo es el último programa de esta temporada de: “Los Ultrasónicos” en Radio 3. Desafortunadamente no podré estar con ustedes ni con mis compañeros en este vuelo prevacacional, al tener que partir hacia la galaxia “Dragón”, a 300.000 años luz de distancia, para una misión musical de vital importancia. La buena noticia es que estaré cubierto musical y moralmente por el comandante Doctor Soul, que incluirá algunas sorpresas en esta primera hora, que no se pueden perder.

Espero que este mes de agosto sea propicio en aventuras, descanso y nuevos descubrimientos musicales. Nos vemos en septiembre, si una invasión extraterrestre no lo impide...

01. Lou Rawls – It Was A Very Good Year

02. Jonathan Jeremiah – Restless Heart

03. Jonathan Richman & The Modern Lovers – That Summer Feeling

04. Mastretta – Canción de caracola

05. Tito Puente y Santos Colón – Shing A Ling

06. Germán Salto - No

07. Billy Stewart– Fly Me To The Moon

08. Eddie Kendricks – If You Let Me

09. Seasick Steve – It’s A Long Long Way

10. Chico Buarque - Dueto

11. Antonio Machín – Dile

12. Marina Sorín – O Carito

13. Paul Desmond – Mrs Robinson

14. The Beatles – The Ballad Of John & Yoko

(los ultrasónicos – doctor soul y jesús bombín)