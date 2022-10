59:35

Nacido en el corazón de Luisiana en 1935, recuperado de un ictus hace poco más de tres años, apodado El Asesino, Jerry Lee Lewis es el último gran superviviente de la Era Dorada del rock’n’roll, el hombre temeroso de Dios que vendió su alma a los compases salvajes de “Great Balls of Fire” y “Whole Lot of Shakin’ Goin’ On”, el pianista con más honky tonk en las venas de la historia, también un héroe inmortal del country. Ni las terribles desgracias personales ni las presiones de la industria ni sus propios excesos pudieron doblegarle y su personaje y su legado musical revisten para siempre carácter de auténtica leyenda. Con su muerte se cierra definitivamente la historia del rock’n’roll.

01. Jerry Lee Lewis – Great Balls Of Fire

02. Jerry Lee Lewis – Jambalaya

03. Jerry Lee Lewis - High School Confidential

04. Jerry Lee Lewis – Johnny B. Goode

05. Jerry Lee Lewis – Me And Bobby McGee

06. Jerry Lee Lewis – What Made Milwaukee Famous (Had Made A Loser Out Of Me)

07. Jerry Lee Lewis – Goodnight Irene

08. Jerry Lee Lewis – Early Morning Rain

09. Jerry Lee Lewis – Whole Lotta Shakin’ Goin’ On

10. Jerry Lee Lewis – Just Dropped In

11. Jerry Lee Lewis – Drinking Wine Spo-Dee-O-Dee

12. Jerry Lee Lewis – Another Place, Another Time

13. Jerry Lee Lewis – I Can’t Seem To Say Goodbye

14. Jerry Lee Lewis – Rockin’ My Life Away

15. Jerry Lee Lewis - Rock & Roll Medley