01:00:39

A veces escuchamos las canciones sin darnos cuenta de lo que significan, de que unas se entrecruzan con otras en una formidable secuencia espacio temporal, como dice el músico y escritor británico Bob Stanley en las páginas de su libro Yeah! Yeah! Yeah - La historia del pop moderno: «Si uno oye “Tears dry on their own”, de Amy Winehouse, en iTunes, no tendrá forma de saber que la cantante samplea el “Ain’t no mountain high enough” de Marvin Gaye y Tammi Terrell. “Ain’t No Mountain High Enough” es una canción compuesta por Nick Ashford y Valerie Simpson, compositores a sueldo del sello Motown que años después firmarían “I’m every woman” para Chaka Kahn y grabarían su propio éxito, “Solid (as a rock)” (número 12 en 1984), pero que antes habían trabajado para la compañía neoyorquina Scepter/Wand, en la que compusieron piezas para Maxine Brown, antigua miss y precursora del soul. Esa discográfica, Scepter/Wand, empezó a ganar dinero con las Shirelles, grupo femenino cuyo primer gran éxito fue “Will you love me tomorrow” (número 1 en 1960), que también era uno de los favoritos de Amy Winehouse. Hay que saber de dónde procede la música para entender dónde está y adónde podría dirigirse». ¿Lo has oído o te lo han contado?

01. Tedeschi Trucks Band – So Long Savior

02. The Allman Brothers Band – Statesboro Blues

03. Pink Floyd – See Emily Play

04. David Bowie – Starman

05. Elton John – Rocket Man

06. Lesley Gore – It’s My Party

07. The Shirelles – Will You Love Me Tomorrow

08. Chuck Jackson & Maxine Brown – Let’s Go Get Stoned

09. Marvin Gaye & Tammi Terrell – Ain’t No Mountain High Enough

10. Amy Winehouse – Tears Dry On Their Own

11. Chaka Kahn – I’m Every Woman

12. The Derek Trucks Band - Let’s Go Get Stoned

13. Ashford & Simpson – Solid