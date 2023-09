58:01

Estrenamos la tercera temporada de Los Ultrasónicos celebrando el regreso de Al Green, con una conmovedora versión del clásico de Lou Reed “Perfect Day”. Aprovechamos para repasar algunos hitos del soul sureño en la voz del reverendo Green, para recomendar esa gloriosa película de Robert Duvall titulada “El apóstol” y para, camino de Luisiana, detenernos en las músicas de la Ruta 61 y el Hexágono, que dejaron huella imborrable en los anales de Radio 3.

01. Ernie Fields Orchestra – In The Mood

02. Lyle Lovett – I’m A Soldier In The Army Of The Lord

03. Syl Johnson – Take Me To The River

04. Al Green – Before the Next Teardrops Fall

05. Al Green – Perfect Day

06. Al Green – Amazing Grace

07. The Faces – Ooh La La

08. Muddy Waters – Got My Mojo Working

09. Coco Robicheaux, Maria Muldaur & New Orleans Musician’s Clinic – Louisiana Medicine Man

10. Nino Ferrer – Si tu m’aimes encore

11. Bob Dylan – Subterranean Homesick Blues

12. Los Payos – Adiós, Angelina

13. Triana – En el lago

(los ultrasónicos – doctor soul)