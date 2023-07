29:09

Despedimos hoy la temporada en los ultrasónicos con la certeza de que todos estamos aquí de paso, como cantaba Aute, el pensamiento no puede tomar asiento.

No sabemos qué nos deparará el futuro ni nos importa nada más que apurar el presente, disfrutar de la música que nos gusta y volar como el albatros, desplegando las alas en dirección a la luna, jugando entre las estrellas.

01. Fleetwood Mac - Albatross

02. Bobby Womack – Fly Me to the Moon

03. Johnny Otis – Willie and The Hand Jive

04. The Beach Boys – Don’t Worry, Baby

05. The Beatles – I Will

06. Stealers Wheel – Star

07. Brian Eno – I’ll Come Running

08. The Velvet Underground – Sunday Morning

09. John Cale – Paris 1919

10. Sam Cooke & The Soul Stirrers - Touch the Hem of His Garment

11. Moondog – High on A Rockin’ Ledge

12. Don Covay – Mercy, Mercy

13. Boris Vian – La complainte du progres

14. Bob Dylan – Sad-Eyed Lady of the Lowlands