59:15

El Doctor Soul lee estos días un muy interesante libro de David Byrne titulado “Cómo funciona la música” (Reservoir Books, 2014). Escribe Byrne en el prefacio que “según dónde la oigas -en una sala de conciertos o en la calle- o cuál sea la intención, la misma pieza musical puede resultar una intromisión molesta, desagradable y ultrajante, o puede hacerte bailar…”. En nuestras propuestas de Los Ultrasónicos, pretendemos recrear un contexto adecuado para que podamos disfrutar sensaciones y emociones positivas siempre con la música que escuchamos, ya sea con Bob Dylan, con Chet Baker, con Carmelo Bernaola o con Ramsey Lewis.

01. Sound Dimension – Time Is Tight

02. Lee Fields – Sentimental Fool

03. Sonny Boy Williamson II – Help Me

04. Bob Dylan – Abandoned Love

05. Tedeschi Trucks Band – Soul Sweet Song

06. Carmelo Bernaola – La clave

07. Brigitte Bardot – La Madrague

08. María del Mar Bonet – Jim

09. Chet Baker – Let Me Be Loved

10. Splinter – The Place I Love

11. Joe Strummer & The Mescaleros – Get Down Moses

12. Ramsey Lewis – The In Crowd

13. Deodato – Also Sprach Zaratustra