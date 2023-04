01:00:11

Neil Diamond guardó durante muchos años un secreto relacionado con esta canción. En 2007 aseguró que su inspiración para «Sweet Caroline» fue Caroline Kennedy, hija del fallecido John F. Kennedy. En realidad, según confesó en una entrevista hecha por la CNN en 2014, la canción está dedicada a su esposa Marcia, pero utilizó el nombre Caroline porque necesitaba que fuera de tres sílabas y no se le ocurría nada que rimara con Marcia. Hoy descubrimos quién se esconde detrás del nombre de algunas canciones.

01. Neil Diamond – Sweet Caroline

02. Los Canarios – Peppermint Frappée

03. Jethro Tull – A Song For Jeffrey

04. The Left Banke – Walk Away Renée

05. Pink Floyd – Arnold Layne

06. Serge Gainsbourg - Initials B.B.

07. Miqui Puig - Sofia Schmidt-Pérez del Oso

08. Rod Stewart – Maggie May

09. Bobby Womack – Harry Hippie

10. Slade – Gudbuy t’Jane

11. The Kinks – Rosy Won't You Please Come Home

12. Lou Reed – Andy’s Chest

13. The Allman Brothers Band – In Memory Of Elizabeth Reed

