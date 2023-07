59:22

Este domingo es el último programa de “Los ultrasónicos” de esta temporada. En la primera hora “ultrasónica” tendremos un programa titulado: “El verano del fin del mundo”, una selección rebuscada y especial, de corte soleado y pizpireto en donde rescataremos algunas canciones peculiares y otras de índole más “bizarro”, que por su exotismo musical y esencia cultural, bien merecen un hueco en este último programa. Tendremos de invitados a: Al Mason, The Impressions, Johan Cruyff, Chacho, Johnny Colón & Orchestra, Belle and Sebastian, Raphael, Vinícius de Moraes, Ismael Rivera, Bruce Haack, Son Palenque, Kamuran Akkor… y un largo etc.