Tomaban drogas, pero se cuidaron de protagonizar escándalos. Inauguraron la era del rock sinfónico, progresivo y conceptual, pero no abusaron de la pirotecnia instrumental y nunca dejaron de escribir canciones pop inspiradas y adhesivas. Al menos media docena de sus elepés, todos ellos entre 1967 y 1972, brillan por encima del notable alto. Les acusaron de blandos e intrascendentes, pero siguen siendo uno de los secretos mejor guardados de la psicodelia británica. Aquí les reivindicamos con entusiasmo: son los maravillosos Moody Blues.

01. The Moody Blues – Tuesday Afternoon

02. The Moody Blues – Go Now

03. The Moody Blues – Peak Hour

04. The Moody Blues – Nights in White Satin

05. The Moody Blues – Ride My See-Saw

06. The Moody Blues – Dr. Livingstone, I Presume

07. The Moody Blues – Isn’t Life Strange

08. The Moody Blues – The Story in Your Eyes

09. The Four Tops – A Simple Game

10. The Moody Blues – (Thinking Is) The Best Way To Travel

11. The Moody Blues – Lazy Day

12. The Moody Blues – For My Lady

13. The Moody Blues – I’m Just a Singer (In a Rock & Roll Band)