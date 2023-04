Jesús Bombín: Las condiciones no sonoras de la audición

59:22

Las condiciones no sonoras de la audición, es el título de la primera hora de “Los Ultrasónicos” de este domingo. Está demostrado que se escucha mucho mejor la música en un medio donde la luz es restringida o tamizada, que en un lugar donde la iluminación es mucho más fuerte incluso deslumbrante. Los sentidos de los seres humanos son caprichosos y selectivos. Si nuestros ojos están expuestos y saturados por diferentes imágenes, está claro qué prestaremos mucha menos atención a lo que se oye. Hoy presentamos una sesión musical perfecta para escuchar con una luz tenue o incluso con los ojos cerrados, de manera que nuestros receptáculos auditivos presten más atención a este grupo de melodías, sin tener en cuenta las innumerables distracciones que proceden del exterior. Entre nuestros invitados/as: Nia Archives, Joe Dassin, Barrie, King Tuff, H. Hawkline, Geese, Nico Paulo, YACHT, Lou Reed, The Urban Foxes, Roger Damawuzan, Olivia Dean, Black Ivory, etc.