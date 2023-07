01:00:03

Esta noche atravesamos “La ciudad global y sus anillos periféricos” en llamas, intentando asimilar la desmedida violencia y destrucción de los disturbios desatados en Francia en las últimas semanas a consecuencia de la injustificable muerte de un joven magrebí a manos de la policía. Algo que no debe hacernos olvidar que a pesar de los conflictos, confrontaciones, fricciones y continuas tensiones, vivimos ya en la misma metrópoli infinita y que sólo el multiculturalismo, la integración y el mestizaje nos permitirán afrontar los desafíos de este presente tan oscuro y descorazonador e intentar construir un futuro en común. La corriente sonora de esta noche viene impulsada precisamente desde las periferias, comenzando con la deslumbrante cantante maliense Fatoumata Diawara que vive, precisamente, en París y acaba de publicar un nuevo álbum, “London Ko”, neologismo que remite a Bamako y que busca abrir la mente y estimular las interconexiones de ambos mundos, lo que traduce a su visión musical que fusiona los géneros tradicionales africanos en una atmósfera sincrética que incluye jazz, electrónica, rock y hip hop: un álbum circular coproducido por el músico británico Damon Albarn. Los anillos periféricos son muy densos y siguen órbitas dispares lanzando propuestas artísticas de alto voltaje en diferentes frecuencias de onda como el último disco, "Boko a Ko", de la magnífica orquesta de highlife contemporáneo Salt Pond City, la portentosa compilación "The Muslim highlife of Alhai Waziri Oshemah" sobre este legendario artista nigeriano de un remoto rincón de Nigeria o el reciente trabajo afrofuturista, "Infiné", del luminoso cantante camerunés Blick Bassy. Tras un largo periodo de silencio a causa de la pandemia el vibrante y multifónico proyecto jamaicano Inna de Yard (que reúne a artistas de reggae de distintas generaciones en un patio común para recrear las condiciones artesanales en que nació el género) nos regala una nueva y sugerente entrega, "Family affair". Como los hemisferios cerebrales, los hemisferios geográficos trabajan mejor juntos, expandiendo las fronteras del sonido como hace el dúo Didon, formado por el músico y productor norteamericano Carmen Rizzo y la cantante tunecina residente en Canadá Meriem Ben Amor, en su disco de debut"Tunisian tale", una propuesta magnética de música árabe y electrónica. Otro tanto logran Seikhs Shikhats & B’net Chaabi, frondosa banda de vientos y percusión liderada por la cantante marroquí residente en Bélgica Laïla Amezian bajo la dirección musical del trompetista belga de jazz Laurent Blondiau que trenzan las canciones tradicionales y urbanas del chaabi marroquí con el jazz creando en su disco de debut, de título homónimo, un concepto poderoso, desbordante de colorido y texturas sonoras. El excepcional percusionista de la época dorada de la música de Mali e icono del país, Solomane Doumbia sale de su silencioso retiro más de una década para asombrarnos con un disco necesario, "From Ségou to Lagos", en el que advierte del sinsentido de las migraciones masivas y el abandono de las tierras originarias siguiendo el espejismo de una vida mejor. El prodigioso álbum de debut del pianista de jazz surafricano Bokani Dyer se titula "Radio Sechaba" (Radio Nación) un homenaje a Radio Freedom, la emisora del ANC en la época del "apartheid", reiterando el mensaje de seguir construyendo ese país diverso y multirracial, que comenzó a edificar Nelson Mandela. Y cerramos nuestro periplo orbital con un álbum sideral, "Yoruba Odissey", del cantante nigeriano, residente en Grecia, Adédèjì Adetayo, que navega entre las filigranas de su guitarra, poderosos vientos y una sección rítmica indestructible, un disco grabado en los estudios Afrodisia de Lagos donde resuenan los ecos de Fela Kuti y Sunny Adé. Hoy en día la humanidad está inmersa en la odisea del espacio.....total, y la imperiosa necesidad de afrontar el dilema entre integración o desintegración, entre la civilización de la ciudad global o la barbarie.



LISTA DE CANCIONES

1-Salt Pond City – “Otan” (5’20”)

2-Alhaji Waziri Oshemah – “Omhoma Omhona” (2'36")

3-Didon – “A Faraway Land” (4’26”)

4-Sheikhs Shikhats & B’net Chaabi – “Complainte chaabi/Awmaloulou” (4’53”)

5-Blick Bassy – “Bengue” (3’47”)

6-Fatoumata Diawara c/ M – “Massa Den” (3’23”)

7-Solomane Doumbia – “Farafina” (3’35”)

8-Bokani Dyer- “Resonance of truth” (5’20”)

9-Inna de Yard c/Winston AcAnuff & Johnny Osbourne – “Baltimore”(4’40”)

10-Adédèjì - “Oruku” (9’00”)