01:00:05

El domingo, el Doctor Soul toma partido en algunos casos de películas que jamás lograron el reconocimiento crítico o comercial que sí alcanzaron las canciones compuestas expresamente para ellas. ¿Quién se acuerda hoy de "Gru 2: mi villano favorito" (2013) o del, por otra parte, estupendo blaxploitation "Across 101th Street" (1972)? Seguramente muchos menos que los que siguen celebrando como gemas del soul canciones pegajosas como "Happy" (Pharrell Williams) o "Across 101th Street" (Bobby Womack), que sobrevuelan sus imágenes.

01. Herb Alpert – Casino Royale

02. Frank Sinatra – New York, New York

03. Blondie – Call Me

04. Bobby Womack - Across 101th street

05. Bob Dylan – Knockin’ on Heaven’s Door

06. Simon & Garfunkel – Mrs. Robinson

07. The Neville Brothers – In the Still of the Night

08. The Kinks – God’s Children

09. Jeanette – Porque te vas

10. The High Keys - Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)

11. Luis Aguilé – Chico ye-yé

12. Pharrell Williams - Happy

13. Wet Wet Wet – Love Is All Around

14. Isaac Hayes – Shaft

15. David Bowie – Absolute Beginners

FONDO Henry Mancini – Moon River