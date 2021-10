59:37

Con el título de la psicodélica sintonía compuesta por Syd Dale abrimos la tercera dimensión de este programa inaugural de música sideral, cine, libros, ciencia ficción y demás círculos concéntricos y excéntricos de la realidad que nos llevan a las geometrías imposibles de M.C. Escher, conducido por Jesús Bombín, Luis Lapuente y Kiko Helguera y que cuenta con la presencia hoy, como invitados terrícolas, de los músicos Nacho Mastretta y Marina Sobrín, además de conexiones con el espacio exterior y una descarga continua de canciones radioactivas. Despediremos al hombre proteico y músico singular Mikis Theodorakis, correremos detrás de Jean Paul Belmondo para atraparlo al final de su escapada y recordaremos a Omar Little, ese fascinante y atormentado delincuente de la magistral serie policiaca "The wire". Desfilarán otros muchas ideas sónicas, algunas que vienen del espacio nacional como los nuevos proyectos de Nacho Mastretta y Marina Sorín así como otras que gravitan en el espacio exterior: Tom Waits y su torrente de voz áspera y profunda, la cálida elegancia de enjamin Biolay, la soberbia cantante francesa de origen comorés Imany, (desafiando con su voz a una miriada de violonchelos), la voz ardiente de aguardiente de Chavela Vargas, chamana que viene una vez más a visitarnos, como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, desde el otro lado del espejo, la incandescente Nina Simone brillando desde el mismo lugar, el magnético calor funk de Grupo Magnético y el irresistible "groove" del afrobeat de Kolonel Djafaar.

LISTA DE CANCIONES

1-Brass incorporated - "On a bicycle made for three" 3'00"

2-Phil Woods- "Zorba the Greek" 3'08"

3-Martial Solal - L'amour, la mort" 2'07"

4-Tom Waits - "Way down the hole" 3'30"

5-Benjamin Biolay - "Dans la Mercobenz" 3'08"

6-Grupo Magnético - "Papa was a rolling stone" 2'53"

7-Marina Sorín - "O carito" 3'12"

8-Nacho Mastretta y su Orquesta - "Tortuga pimienta" 2'55"

9-Chavela Vargas - "Amanecí en tus brazos" 2'49"

10-Nina Simone- "I wish I knew (how it would feel to be free)" 5'54"

11-Imany - "Little Black Angels" 2'51"

12-Kolonel Djafaar- "Jamuka" 3'09"