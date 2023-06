01:00:03

Dedicamos el espacio de esta noche a proyectar destellos de la la trayectoria de la cantante bahiana, fallecida en Filadelfia a los 83 años, cuya voz dulce y sensual convirtió la bossa nova brasileña en un acontecimiento musical universal con la versión en inglés de esa icónica canción, incluida en el disco protagonizado por su marido Joâo Gilberto junto al saxofonista norteamericano Stan Getz, titulado “Getz/Gilberto”, publicado en 1964. Con unas ventas que superaron los dos millones de discos, ella recibió tan solo 120 dólares por su participación como vocalista en la canción, de acuerdo con el salario del sindicato de músicos norteamericano. La separación y posterior divorcio de Joâo Gilberto, que andaba con la cantante Miúcha, la hermana de Chico Buarque, la impulsaron a continuar en EEUU su carrera en solitario, desconectándose del espléndido entorno creativo brasileño de la época, país al que nunca volvió a actuar desde 1965 y donde su muerte no ha despertado ni el interés ni el reconocimiento oficial de otras cantantes brasileñas fallecidas recientemente como Gal Costa y Rita Lee. Arrancamos el programa con las manos mágicas de otro brasileño transterrado, el inalcanzable guitarrista carioca Bola Sete interpretando en directo en 1967 en el Penthouse de Seattle una electrizante versión de “Garota de Ipanema”, quien también murió con 63 años en California sin volver a su país de origen. Su inspiración, pellizco y creatividad armónica y melódica son, sencillamente, mágicos. La chica de Ipanema - cuya identificación con la icónica canción la persiguió toda la vida con su propia complicidad - triunfó rápida y espectacularmente en su nuevo país, EEUU, durante casi una década con su voz acariciadora, ingenua y cristalina al lado de músicos más allá de toda duda razonable como el excelente saxofonista Stanley Turrentine, el talentoso pianista brasileño Walter Wanderley, el inmenso compositor y arreglista Gil Evans y el entonces desconocido pianista y arreglista brasileño Eumir Deodato.También recordaremos la inmortalización de su cinética voz en bandas sonoras de películas como "The deadly affair" (Llamada para un muerto) de Sidney Lumet compuesta por Quincy Jones o “Le Casse” (El furor de la codicia) compuesta por Ennio Morricone y protagonizada por Jean Paul Belmondo, así como sus fugaces apariciones en la gran pantalla,“The hanged man ” y la comedia musical “Get yourself a college girl” en la que parece junto a The Animals y Nancy Sinatra, interpretando su canción junto al grupo de Stan Getz y uno descubre con claridad cuál era el sueño americano de la época, la edad de la inocencia, y cómo su forma de cantarla la interpretó a la perfección. Su carrera se fue desvaneciendo a medida que evolucionaba la música y la canción melódica de jazz y el pop alegre (que también tuvo voces similares en la chanson française y en el Swingin’ London de finales de los 60) dejó pasó a otras tendencias y formas de interpretación que quedaban muy lejos de sus recursos expresivos y sobre todo de su capacidad de reinventarse. Siguió grabando y aprovechando siempre el tirón de su mayor éxito como cuando hizo un disco para el público japonés con una versión de la canción en nipón o como cuando, en 1977, publicó el álbum “That girl for Ipanema”, en el que sobresale, no obstante, el magnético dueto que hizo con el trompetista Chet Baker de una de las canciones más hermosas de este último: "Far away”. Del año 1996 son los últimos fogonazos a la altura de su indiscutible talento y de los nuevos tiempos: "Les bords du Seine", canción electro- pop con el vocalista francés de origen argelino Etiénne Daho y su participación en el impresionante y vanguardista álbum "Red, Hot & Rio", un homenaje a la bossa nova organizado en favor de la lucha contra el SIDA y en el que convergieron los mejores artistas de distintos entornos y generaciones, de Sting a Caetano Veloso, de Cesaria Evora a George Michael. Con éste último Astrud Gilberto interpreta magistralmente la canción "Desafinado", cuya letra iba dirigida contra aquellos críticos musicales que al comienzo del movimiento de la bossa nova decían que esos jóvenes cantantes no sabían entonar.

LISTA DE CANCIONES

1- Bola Sete – “Garota de Ipanema” (5’05”)

2-Joao Gilberto, Stan Getz & Astrud Gilberto – “Corcovado (Quiet nights and quiet stars)” (4’15”)

3-Astrud Gilberto – “O morro (Nâo tem Vez)” (2’59”)

4-Astrud Gilberto – “The shadow of your smile” (2’31”)

5-Astrud Gilberto – “Berimbau” (2’31”)

6-Quincy Jones & Astrud Gilberto – “Who needs forever” (3’06”)

7-Astrud Gilberto –“The girl from Ipanema (versión en japonés)" (3’16”)

8-Astrud Gilberto & Stanley Turrentine – "Ponteio” (3’35”)

9-Astrud Gilberto - “Argomenti” (3’40”)

10–Astrud Gilberto – “Take it easy my brother Charlie” (3’15”)

11-Astrud Gilberto & Chet Baker – “Far away” (4’23”)

12-Étienne Daho & Astrud Gilberto – “Les bords du Seine” (3’29”)

13- George Michael & Astrud Gilberto – “Desafinado” (4’23”)