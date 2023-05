01:30:00

Ciclo Solistas siglo XXI. (Edición XXXI). Transmisión en directo desde el Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid. JOHANNES BRAHMS: Liebeslieder (Canciones de amor), valses para soprano, alto, tenor, bajo y piano a cuatro manos op 52. 1. Rede, Mädchen, allzu liebes. 2. Am Gesteine rauscht die Flut. 3. O die Frauen. 4. Wie des Abends schöne Röthe. 5. Die grüne Hopfenranke. 6. Ein kleiner, hübscher Vogel nahm. 7. Wohl schön bewandt. 8. Wenn so lind dein Augen mir. 18. Es bebet das Gesträuche. Miriam Silva (soprano). Paola Leguizamón (mezzosoprano), Ángel Joan Arévalo (tenor). Unai de la Rosa (bajo). Mateusz Mikołajczak (piano). Alejandro Álvarez (piano). CLAUDE DEBUSSY: Quatre chansons de jeunesse (Cuatro canciones de juventud) para voz y piano. Maylin Cruz (soprano). Natalia Kuchaeva (piano). FERNANDO OBRADORS: Canciones clásicas españolas para voz y piano, Vol.1: La mi sola, Laureola/ Al amor/ Corazón ¿Por qué pasáis...?/ El majo celoso/ Con amores, la mi madre/ Dos cantares populares: "Del cabello más sutil"/ Coplas de Curro Dulce (Chiquitita la novia). María Martín (soprano), Natalia Kuchaeva (piano). HUGO WOLF: Gedichte (Poemas) de J. W. v. Goethe. Annya Pinto (soprano), Natalia Kuchaeva (piano). KURT WEILL: Speak Low (Habla bajo) para voz y piano, de One touch of Venus (Un toque de Venus) (Nash). Wie lange noch? (¿Cuánto tiempo más?) para voz y piano (Mehring). Youkali tango para voz y piano (Fernay). Yeraldín León (mezzosoprano), Natalia Kuchaeva (piano). JAIME LEÓN: A ti. Si no fuera por ti. Más que nunca. Todo pasó. Algún día. Paola Leguizamón (mezzosoprano), Natalia Kuchaeva (piano).

Contenido disponible hasta el 26 de junio de 2023.