Los conciertos de Radio 3

Volvoreta son un grupo de chavales de entre 18 y 20 años que ha logrado silenciosamente y sin aspavientos reinventar el rock urbano y callejero en nuestro idioma. Carlos Martín, Dani Manzanares, Alejo Martín y Dani Solano, desde su Alcarria natal, vienen hasta Madrid a presentar su primer álbum con un título muy valiente: 'Vamos con todo'. Leño, Ramones, Topo, Status Quo, Platero y tú, AC/DC, Asfalto, Barricada, Los Suaves, Green Day o The Offspring te van a venir a la cabeza, en cuanto escuches la música de Volvoreta. Su primer está cargado de nuevos himnos de barrio, con letras cotidianas e interpretados por excelentes músicos. Cuando Rosendo escuchó a Volvoreta por primera vez, dijo: "Me he visto con 50 años menos".