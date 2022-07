32:14

Escuchamos a artistas como Dan Millson, Carmen Vela, Algora y María Guadaña versionando a Daniel Johnston, Iván Lins, La Prohibida o Violeta Parra, entre otros.

Último capítulo especial de versiones de este verano: escuchamos a Leo Mateos con ‘Yo vengo’ (Piero), Lorenzo Azcona con ‘En el lago’ (Triana), Luis Fernán con ‘Morena mía’ (Miguel Bosé), María Guadaña con ‘Qué he sacado de quererte’ (Violeta Parra), Algora con ‘Baloncesto’ (La Prohibida), Carmen Vela con ‘Desesperar, jamais’ (Iván Lins), y Dan Millson con ‘True Love Will Find You In The End’ (Daniel Johnston).