30:02

Artistas como Morreo, Gilipojazz, Reyko y Truen Enemy versionan a The Ronettes, Focus, EMF u Orange Goblin, entre otros.

Quinto y último capítulo veraniego de versiones de esta temporada: escuchamos a Sinatra & Jobim Project con 'My Way' (Frank Sinatra), Morreo con 'Be My Baby' (The Ronettes), Gilipojazz con 'Focus II' (Focus), Reyko con 'Unbeliebable' (EMF), True Enemy con 'The Wolf Bites Back' (Orange Goblin), y Moura con 'Ronda das mafarricas' (Zeca Afonso).