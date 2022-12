30:13

En este tercer capítulo navideño de versiones escuchamos a Ainda, Curly Mane, Alison Darwin o Doctor Explosión versionando a Caetano Veloso, The Beatles, Blur o New Order, entre otros.

Tercer capítulo de versiones para estas Navidades de 2022. Escucha-mos a Aldrin y Collins con ‘Tigre bengalí’ (Tino Casal), Ainda con ‘Re-cuerdos de Ypacaraí’ (Caetano Veloso), Julio Bustamante & Lavanda con ‘Cims i abismes’ (Pep Laguarda), Cristina Mora con ‘La tarara’ (popular), Doctor Explosión con ‘Blue Monday’ (New Order), Cabeza de Gallo con ‘Yo no soy esa’ (Mari Trini), Curly Mane con ‘Helter Skel-ter’ (The Beatles) y Alison Darwin con ‘Song 2’ (Blur)