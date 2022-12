25:19

En este segundo episodio navideño de versiones escuchamos a Adam Giles Levy, Carolina Durante o The Grassland Sinners versionando a Rival Sons, Séptimo Sello o Rod Stewart, entre otros.

Segundo capítulo especial de versiones para estas Navidades de 2022. Escuchamos a Carolina Durante con ‘Espacio vacío’ (Séptimo Sello), From con ‘No debiste asustarme’ (El Último Sueño), The Machetazo con ‘Strasbourg/St Denis’ (Roy Hargrove), Adam Giles Levy con ‘White Noise’ (Rival Sons), The Grassland Sinners con ‘Stay With Me’ (Rod Stewart) y Komodor con ‘Ramblin’ Rose’ (MC5)