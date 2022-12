30:08

En este primer capítulo navideño de versiones escuchamos a Diamond Dogs, The Speedways o Carlota Flâneur versionando a Paul McCartney, Hanoi Rocks o Tyler, The Creator, entre otros.

Primer capítulo especial de versiones para estas Navidades de 2022. En esta primera entrega escuchamos a Diamond Dogs con ‘Maybe I’m Amazed’ (Paul McCartney), Moses Rubin con ‘Killing Floor’ (Howlin’ Wolf), The Speedways con ‘Eleventh Street’ (Hanoi Rocks), Ultraligera con ‘De música ligera’ (Soda Stereo), Carlota Flâneur con ‘See You Again’ (Tyler, The Creator), Flavia Marsano con ‘Me muero’ (La Quinta Estación), Júlia Colom con ‘Como yo te amo’ (Raphael) y Molina Molina con ‘Me colé en una fiesta’ (Mecano)