The Grassland Sinners es una banda nacida en Barcelona a finales de 2015, con un estilo propio y un enfoque fresco y moderno que mezcla géneros como el rock, el blues, el soul o incluso el indie. Su álbum debut Let It Ride (2017) les situó en la escena nacional, obteniendo muy buenas críticas por parte de los medios especializados. Tras cambios en la formación de la banda, en 2019 presentan el single/vi-deoclip 'Another Flavor', el cual les hace dar un paso adelante y les abre la puerta de los festivales. Durante la pandemia del Covid-19, la banda aprovecha para componer las canciones de su segundo álbum, ‘Goin’ Fat’, para el que apuestan fuerte y deciden contar con Dani Al-cover (Dover, Héroes del Silencio, Arizona Baby, Sex Museum) como productor. Además, en el disco participan músicos como Santiago Campillo, Dani Nel·lo o David Gnaposs, entre otros. En 2022 ve la luz el álbum, con el que el grupo acerca su rock a estilos como el soul, el pop y el blues.