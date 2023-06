Los conciertos de Radio 3

29:51

Los asturianos The Electric Buffalo presentan su nuevo disco, 'Patrolman', el tercero de su andadura por los sinuosos senderos del rock, que se eleva como una plegaria y acaba constituyendo un exorcismo de todos los demonios aparecidos tras la muerte, en 2016, de Alejandro "Espina" Blanco, miembro fundador de la banda (y también bajista de Ilegales durante 20 años). Como trío, The Electric Buffalo facturó dos LPs: 'Hiding from the butcher' y 'Keepin' it warm', hasta que la partida de Alejandro dejó herida también de muerte a la banda. En la actualidad, están constituidos como cuarteto, con Álvaro Bárcena (guitarras y voz), Sergio "Tutu" (bajo), "Stone" Sam Rodríguez (teclados) y Wilón DeCalle (batería). Su nuevo disco, 'Patrolman', está grabado en memoria del propio Alejandro. El título, Patrolman ("Patrullero"), era lo primero que le salía a Alejandro cuando te lo encontrabas por ahí: "¡Qué pasa, patrullero!", soltaba, siempre con una enorme sonrisa en la cara. El disco es una delicatessen rock en el que encontramos influencias de Lynyrd Skynyrd, Gov't Mule, Allman Brothers Band o Steve Earle.