Los Telepáticos es una banda de rock and roll establecida en Madrid desde abril del 2018 integrada por Mathías Salgado Kegel (guitarra/bajo y voz), Max Ruano (guitarra/bajo y voz), Patricio Ricci (guitarra) y Lucas Piedra Cueva (batería). Su estilo particular lo autodenominan "Sheep Punk", una mezcla indisciplinada de Rock de los 70, Punk y Psicodelia en el que tanto Max como Mathías combinan sus letras en canciones tan personales y distintas entre sí, como complementarias. Han girado por Europa (Francia, Italia, Suiza, Alemania, Portugal e Italia) con su último disco, 'Cafetería Dragón', mostrando uno de los mejores directos de la escena independiente, capaz de elevar al público a través de su puesta en escena y su rock and roll. Su nuevo disco es un conjunto de canciones que transitan los dos caminos Telepáticos. Entre lo mundano y lo místico, con los pies en el asfalto y de zapatillas sucias o completamente descalzos y sin ataduras con la realidad.