Fabuloso destilado de pop y música negra. Los asturianos tienen nuevo disco, 'Lo que siempre has querido'. Canciones salvavidas para que los demás sonrían y no lloren

Staytons son: Luis Ángel (trompeta y sintes), Andrés Ribera (bajo y coros), Samu Pocero (batería y coros), Venti Sariego (guitarra y voces) y Juanvi Stroup (voz, guitarra y teclados). Cinco músicos asturianos con una media de veintidós años de edad convertidos en apóstoles de su propia singularidad, la cual escogen como título para su primer trabajo. En 2022 nos presentan ‘Lo que siempre has querido”, su nuevo álbum, que vuelve a contar con la producción de Igor Paskual, en este caso compartida con Dani Sevillano, donde combinan el castellano con el inglés en su mejor colección de canciones hasta la fecha. Muestran una serie de influencias muy bien digeridas (son de las pocas bandas españolas que beben explícitamente de la música negra) y un sonido único. En sus temas hay breves dosis de Capital Cities, MGMT, Foster The People o Two Door Cinema Club. Con ellos han aprendido a dejar espacios, a respirar, a subir y a bajar en me-nos de tres minutos.