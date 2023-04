31:35

Si aún no te has acercado a tu ritmo a la figura musical de Sarah McCoy, no dejes pasar esta oportunidad, porque en pocas semanas su voz te alcanzará como una profunda y poderosa ola de magia blues. La artista norteamericana, que debutó en 2019 tras ser descubierta en París por el afamado pianista Chilly Gonzales, publica este 27 de enero su segundo álbum, ‘High Priestess’, producido por el propio Gonzales. A partir de entonces, el recuerdo de Nina Simone, Billie Holiday y Amy Winehouse cobrará vida y ya no te abandonará. Las composiciones de ‘High Priestess’ ahondan cada vez más en este interior, para revelar a una artista en constante evolución, tanto que ningún género se le pega por mucho tiempo. Todos hemos cambiado en estos últimos años de profundo aislamiento. Sarah McCoy, por su parte, ha construido en su singular universo la arquitectura de un álbum que expone "la disección y el cuestionamiento de uno mismo y de la salud mental con un doloroso pero suave cuchillo musical". Es un álbum "termonuclear", dice, con bajos profundos y burbujeantes, sintetizadores, beats, pianos oscuros y, por supuesto, su siempre inquietante encantamiento vocal que desafía las supuestas certezas de la realidad y da texturas postapocalípticas al conjunto. En palabras de Sarah MCoy: "No estoy segura de que alguien pueda definir el género de ‘High Priestess’, pero es sorprendentemente cálido y acogedor por la intensidad de la música. Se trata de la atmósfera en la que nacieron y crecieron sus canciones. Es una disección de mi relación personal conmigo misma".