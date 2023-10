Los conciertos de Radio 3

30:43

Salvana es un grupo de shoegaze emergente afincado en Barcelona integrado por Laura S. Núñez, Carlitos Nieves, Pablo Porcar y Ana Gavidia. Debutaron en 2022 con la publicación de su primer EP (Salvana) y desde entonces han girado por España, realizando teloneos a bandas como Pile (EUA) o Margaritas Podridas (México). Su sonido toma reminiscencias de formaciones como Nothing, Slowdive o The Smashing Pumpkins. Su primer EP ha sido producido por Jorge Mur (Ànteros) y grabado entre Cal Pau y Axstudio. El disco incluye la colaboración a la guitarra Víctor García-Tapia de Ànteros, mientras que la masterización ha corrido a cargo de Víctor García de Ultramarinos. Reminiscencias del shoegaze tanto clásico como de nueva era afloran en los primeros temas del primer trabajo del cuarteto. Ese halo de nostalgia anteriormente encarado por grupos como Nothing, Starflyer 59, Whirr, Slowdive y DIIV, aliñado por la garra del sonido puramente Big Muff de bandas como The Smashing Pumpkins en su versión más hi-fi, cobra protagonismo en unos temas cantados en español que hablan abiertamente, y sin muchos tapujos, sobre la desidia, el desamparo, el falso empoderamiento y la desorientación.