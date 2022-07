31:28

Mezcla equilibrada de rock alternativo americano y britpop.Los barceloneses tienen nuevo disco, 'Mandatory'. En este segundo álbum giran hacia sonidos más intensos.

Mezcla equilibrada de rock alternativo americano y britpop. Los barceloneses tienen nuevo disco, 'Mandatory'. En este segundo álbum giran hacia sonidos más intensos. Después de la buena acogida de público y crítica de su disco debut, ‘Songs For Celine’ (2019), la banda compuesta por Dani RM (voz), Carles Nin (Guitarra), Alberto Dumall (bajo), Ricard Moya (Teclados) y Carles Badal (Batería) acaba de publicar su segundo LP, titulado ‘Mandatory’. Con este disco se marca un nuevo horizonte en el camino de la banda con canciones como ‘American Hero’ o ‘Mandatory Hope’, girando hacia sonidos más intensos que configuran una novedosa propuesta entre las guitarras de Queens of the Stone Age o las armonías de Depeche Mode.