Los conciertos de Radio 3

Nuevo disco en solitario de la mitad de Ella Baila Sola. La voz cálida de Marilia se mueve entre el pop y el folk. La búsqueda de la libertad como hilo conductor de sus nuevas canciones.

Marilia, una de las voces más cálidas de la música española, vuelve a regalarnos su sensibilidad en un disco. Esta nueva aventura musical comenzó a partir de las propias experiencias vividas en primera persona: “El disco no nace de un momento concreto, sino de un conjunto de experiencias y sensaciones vividas tanto por mí como por las personas que me rodean. Todas las canciones tienen como hilo conductor la búsqueda de la libertad”. En un momento en el que nos hemos dado cuenta de lo importante que es cuidar no solo nuestro cuerpo sino también nuestra mente, Marilia nos anima a reflexionar sobre esa necesidad de encontrar nuestro sitio y conectar con nosotros mismos, con nuestra esencia, con la tierra y lo que nos rodea. El álbum se terminó de grabar en septiembre de 2022, en El lado izquierdo Estudio, con Dany Richter a los mandos de la mesa de sonido y de varios arreglos. Letras y música corren a cargo de Marilia, que ha coproducido el trabajo junto a Nacho Mur.