28:35

Asturiano del 87, Herrero es saxofonista y músico multidisciplinar titulado por el Conservatorio Julián Orbón de Avilés (saxo, guitarra, piano.) Recibe formación académica clásica aunque pronto comienza a interesarse por el rock, alternándolo con otros estilos. Tras su llegada a Madrid, su carrera como instrumentista comenzó a despuntar sobre los escenarios, los estudios de grabación y los platós de televisión. En definitiva, un artista que no se encasilla en un estilo musical concreto, sino que deja que la fusión, la creatividad y la unión con otros artistas hagan de su música y su interpretación un mosaico de emociones. Desde el 2015 y tras su llegada a Madrid, su nombre forma parte de la escena musical nacional, formando parte de la banda de metales del cantante mexicano Carlos Rivera en (Yo creo Tour, Guerra Tour y Guerra de Leyendas Tour). También giró con Auryn (Ghost Town Tour), El Langui (Hola), Depedro (El Pasajero), Café Quijano (Manhattan Tour). Cabe destacar sus actuaciones en directo y sesiones de grabación para Loquillo, Dani Fernández, Nacha Pop, Vetusta Morla, Alejo Stivel, La Orquesta Mondragón, Muchachito, El Twanguero, Juan Perro, Sweet California, Diego Martín, James Rodes, Mike Sánchez, La Ganga Calé, Aurora & The Betrayers, o The Limboos, entre otros. Para varios de estos artistas también realizó trabajos como arreglista.