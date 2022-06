29:48

El Burt Bacharach español. Maestro en el dominio de la melodía y la armonía, Salto nos presenta su tercer y exquisito álbum. Pop elegante. Canciones fascinantes.

Germán Salto es la excelencia hecha canción tras dos Lp’s inmaculados, pura magia sonora. El primero, ‘Salto’, oculto tras la cresta de un gallo. El segundo, ‘Far From the Echoes’, envuelto por colorida carpeta con reminiscencias psicodélicas. Canciones que flotaban sobre el agua, como otro famoso melenudo y barbudo. E, incomprensiblemente, no estamos en lo cierto. Todavía existe personal que vive su vida sin ser consciente de lo que se está perdiendo… Ahora llega la tercera entrega, Germán Salto. Ahí siguen sus melodías, ese nervio soterrado que restalla de pronto, ese conocimiento de las Sagradas Reglas de cómo componer una canción imbatible y llevarla hasta la troposfera, terreno que nuestro hombre conoce a la perfección, no en vano es piloto profesional. Canciones que transitan por nuevos terrenos, cercanos a los pisados anteriormente. Letras en castellano, que para algo corre sangre de los Delibes por sus venas. Y unos arreglos orquestales que le emparentan con ese referente llamado Burt Bacharach.