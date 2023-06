30:23

Un cóctel irresistible de jazz, soul y hip hop. Proyecto de Marta Mansilla, flautista y compositora. Ha colaborado con artistas como Rozalén o Jorge Pardo. Presenta su nuevo trabajo, Pacemaker.

Eme Eme Project es el nuevo proyecto de Marta Mansilla, flautista y compositora de la escena de jazz, soul y hip hop de Madrid, que después de un largo recorrido acompañando a grandes artistas como Rozalén, Vanesa Martín, María Peláe, Jorge Pardo o Juan Parrilla. Se embarca desde hace unos años en su proyecto personal, con el que presenta los temas de su nuevo álbum Pacemaker, donde aúna sus estudios e influencias más jazzísticas junto a estilos urbanos y de raíz. Eme Eme Project está formado por David Sancho al piano y teclados, Jesús Caparrós al bajo, Rodrigo Ballesteros a la batería, At One a la voz y Marta Mansilla a la flauta y compositora de todos los temas. Una propuesta sólida y personal con distintas influencias musicales, que van desde el jazz de vanguardia que recuerda a Brad Mehldau y The Bad Plus, pasando por el soul, neo soul y hip hop más cercano a Erykah Badu, Robert Glasper o Hiatus Kaiyote.