Cristian Luque Gómez, nace en Huelva en 1988 en una familia con bastantes inquietudes por la música y el flamenco. Su Padre Manuel, tocaba la guitarra flamenca y también el piano y su madre Lola una cantaora aficionada con tremendo compás y melisma. Cursó estudios de piano clásico desde los 8 años hasta los 18 en el conservatorio de Huelva, así como los estudios superiores de Flamencología en el conservatorio de Córdoba. A muy temprana edad comienza a trabajar junto a figuras como Antonio Canales, Carmen Linares, Jorge Pardo, Pedro el Granaíno, Rosario la Tremendita, Andrés Marín o Patricia Guerrero entre otros y en 2020 lanza su primer trabajo en solitario, 'Supernova', en el que mezcla músicas de raíz americanas como el soul, jazz, blues, funk o rock con el cante flamenco. Ahora llega a Los Conciertos de Radio 3 para presentar su segundo álbum, 'Caballo rojo', en el que sus raíces se combinan con influencias tan dispares como Daft Punk, Queen of The Stone Age, Radiohead o The Weekend.