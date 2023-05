33:59

Entre la vanguardia y la nostalgia, Chelsea Boots nos avanzan su próximo disco con toque ochentero y una pizca de R&B. Actitud y sonido. Herencia y frescura.

Chelsea Boots son Dani (bajista y productor), Ferri (voz y guitarra) y Martín (batería). Desde sus inicios más rockeros, Chelsea Boots ha demostrado su inquietud artística a la hora de combinar géneros como el R&B, el Hip- Hop o la música electrónica, todo acompañado de su contundente directo y su cuidada estética y puesta en escena. Chelsea Boots ha colgado el cartel de Sold Out en salas como Moby Dick, El Sol, Ochoymedio o el Teatro Barceló, llegando a tocar en festivales como Mad Cool (2017 y 2018), Inverfest, Noches del Botánico (abriendo para Keane) o Atlantic Fest. Su vocación por el directo y su cuidada puesta en escena se revelan en las raíces más rockeras de la banda, ofreciendo un show enérgico y contundente. Actitud y sonido. Herencia y frescura. La entrega total en el escenario de tres jóvenes románticos que han crecido soñando con romper sus guitarras como The Who, pero con una visión contemporánea que les obliga a fijarse en artistas internacionales como Bon Iver, The 1975, Phoenix o Dijon. Chelsea Boots siguen creyendo en vivir con un pie en las raíces y otro en el futuro. El autotune no debe ser antónimo de las guitarras. En sus canciones conviven arreglos de corte ochentero, pop a medio camino entre la vanguardia y la nostalgia, sintetizadores, euforia y tristeza edulcorada. Para sus primeros singles (2015), contaron con la producción de Josu García (Loquillo, Amaral, Tequila) y su álbum debut, 'Guilty Pleasure' (2018, Universal Music), fue producido por Rams & Martí (Mucho, Modelo de Respuesta Polar, Salto). En su nueva etapa en español, la producción corre a cargo del propio Dani Núñez, rodeándose de la producción adicional de profesionales como Abel Hernández (El Hijo), D3llano, Ramiro Nieto (Rams) o Brian Hunt.