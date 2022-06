29:10

El trío vuelve y llega con su segundo álbum, más luminoso y cálido, aunque en realidad quieren dar mal rollo. Muestran su preocupación y desengaño con el mundo, canalizando el enfado con sorna y chascarrillos.

Formar un grupo con un sonido entre el pop, el krautrock y el punk: ése era el plan que tramaron Guillem Caballero (voz y teclados; ex Surfing Sirles), Natalia Brovedanni (voz y guitarra; ex Santa Rita) y Alfonso Méndez (batería y coros, ex Lo:Muêso) una noche mientras

jugaban a ping-pong. Su explosivo debut con ‘Gimnasia menor’ (2019) les valió el reconocimiento unánime de la crítica, y les situó en todos los festivales de ese 2020 que una pandemia se llevó por delante. Ahora contraatacan con ‘Futuro, tú antes molabas’, que bajo un envoltorio más pop y aparentemente más amable, esconde toda la acidez, ironía y crítica social marca de la casa, que los ha convertido en uno de los grupos más carismáticos e imprescindibles de la escena actual. Aunque ‘Futuro, tú antes molabas’ tiene canciones más pop, colores más cálidos, melodías más amables, este disco quiere dar mal rollo. Quiere dar mal rollo y lo da. Porque este disco está más preocupado, incluso desengañado. Cosas de hacerse mayor, sí.