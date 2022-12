53:14

La de Fin de Año es una de las noches de mas ritmo del año. Hacemos una previa con algunos de los temas mas bailados en los '80, '90 y 2000. Una vuelta a los temas que no ponen a bailar con Jennifer López, Madonna, Ace of Base, Lara Fabian, Corona, Gala, Kim Wilde, Agnes, Double You, Haddaway, Kim Wilde, CeCe Peniston o Tina Cousin. ¡¡Feliz año nuevo¡¡."