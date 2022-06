Longitud de onda No procrastinar para vivir más (y mejor) 59:36 'Procrastinación' deriva del verbo en latín procrastināre, que es 'postergar hasta mañana'. Sin embargo, es más que postergar voluntariamente, porque también deriva de la palabra del griego antiguo ‘akrasia', que es ‘hacer algo en contra de nuestro mejor juicio’. ¿Ustedes son de procrastinar? ¿Son de dejar para mañana lo que pueden hacer hoy? ¿Y saben que si no procrastinan vivirán más años? Lo vemos con la ayuda de Miguel Usábel. Después hablamos de una nueva investigación sobre la emisión de aerosoles al tocar instrumentos de viento y su relación con el riesgo de infección por COVID-19 durante la interpretación musical. Escuchamos músicas de Mozart, Newman, Solare, Rossini, Reicha y Bozza. Más opciones

