El dinero, no la exploración, nos llevó a la Antártida

59:21

La Antártida es el continente más frío y aislado del mundo. Está completamente cubierto de hielo y no siempre ha sido un lugar conocido para la humanidad. Los primeros exploradores tardaron siglos en llegar hasta allí. Hoy hablamos de ella con María Ximena Senatore porque, al parecer, la razón principal de que llegáramos hasta allí no fue la mera exploración, sino el capitalismo. Además, comparamos el paisaje sonoro de las zonas urbanas y las rurales y cómo se refleja en la música contándoles un estudio que dice que la salud de los jóvenes ya no es mejor en las ciudades que en el mundo rural. Escuchamos músicas de Latham, Vaughan Williams, Zimmer, Westlake, Copland y Goldmark.