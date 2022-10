23:25

“Es feliz quien está en armonía consigo mismo. En primer lugar me examino a mí mismo, luego al mundo”, escribe Séneca. La verdadera libertad está en la paz interior, afirma el escritor hispanorromano en su obra “Cartas a Lucilio” (Lucilio era un amigo suyo) a la que dedicamos este LOCOS POR LOS CLÁSICOS. Séneca es el primero que hace una reivindicación tan extraordinaria de la vida interior, de la meditación. No había redes sociales ni guasap y escribe: “Recógete en tu interior cuanto te sea posible para ser feliz”. ¿Hay algo de más actualidad? Llega a afirmar que la meditación es una parte de espíritu divino introducida en el cuerpo humano. Séneca, como los clásicos grecolatinos, escriben para la vida, nos ayudan a descubrir lo que de verdad importa y nos dan las claves de la felicidad.

Como no hay nada más actual que los clásicos de Grecia y Roma, les ponemos música actual. La banda sonora de la meditación que reivindica Séneca para ser feliz es: “Father and son” de Cat Stevens; “The sound of silence” de Simon & Gafunkel”; “Halleluyah” de Leonard Cohen y “Time to say goodbye/Con te partiro” de Andrea Bocelli y Sarah Brihtman